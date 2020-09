Der blev gjort en stor indsats for at give dronningen en god dag - og det fik hun. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Dronningen var vist begejstret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dronningen var vist begejstret

Odsherred - 14. september 2020 kl. 17:45 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det spiller det her, lød borgmester Thomas Adelskovs kommentar, efter at dronningen lørdag var steget ind i sin mørke bil, og havde forladt festpladsen igen.

Borgmesteren havde bevidst undgået, at besigtige fundstedet før lørdag, og han var meget begejstret. Han havde også en klar fornemmelse af, at dronningen havde været begejstret over dagens arrangement.

- Hun stillede mange spørgsmål, og bronzealderen interesserer hende jo, Vi har fået et nyt fyrtårn for Odsherred og for hele Danmark. Endelig, sagde han.

Formand for Fonden Geopark Odsherred, Michael Kristiansen, var også svært tilfreds med dagens arrangement.

- Det er gået fremragende. Dronningen lyttede efter, hvad Flemming sagde, og Flemming kan jo tale i timevis om bronzealderen. Det er godt for Odsherred, at solvognens fundsted er blevet markeret, og endnu bedre for Geoparken, at vi har noget fysisk at vise frem, når vi skal præsentere os, sagde Michael Kristiansen.

Sommerland Sjællands direktør, Kåre Dyvekær, var også med ved indvielsen. Han ser ikke det nye fundsted som en konkurrent til Sommerland Sjælland.

- Jo, mere vi har i Odsherred af den slags, jo bedre. Der skal være noget, som er værd at køre efter, om som kan være et monument for det kulturelle i Odsherred, sagde Kåre Dyvekær.

Direktør for Fonden Morten Egeskov så både glad og en lille smule lettet ud, da dronningen var kørt.

- Alt er gået, som det skulle, sagde Morten Egeskov.

Der var også en anelse af lettelse at spore i øjnene hos Helle Nordgaard, som har været Geoparkens projektleder på solvognens fundsted, og stået for størstedelen af planlægningen af arrangementet. Også med barnebarnet Silja, som overrakte dronningen blomster.

- Jeg tror godt du kan gå hjem og smække fødderne op i sofaen, og tage en enkelt gin og tonic, sagde borgmester Thomas Adelskov til Helle Nordgaard.