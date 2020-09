Dronningen gik tur med Indiana Jonrs

Det var Flemming Kaul fra Nationalmuseet, som viste rundt, da dronning Margrethe skulle opleve de nye jernporte ved fundstedet i Trundholm Mose lørdag.

Han blev tidligere beskrevet som Danmarks svar på Indiana Jones, for hans store viden om og glæde ved at fortælle om bronzealderen. Dronningen så ud til at være begejstret for både fortællingerne og de rustne relieffer.