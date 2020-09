Dronningen ankommet i silende regn

Paraplyerne måtte i sidste øjeblik findes frem, da vejrguderne to minutter inden dronning Margrethes ankomst til solvognens fundsted i Trundholm Mose lørdag klokken 15.00, besluttede sig for at lukke op for sluserne. Stole blev rykket ind under markisen og utallige paraplyer foldet ud. Letter panik, men alt gik efter planen, og blomsterpigen Silja fik afleveret den vilde buket til dronningen.