Foto: Per Christensen

På grund af frygten for coronasmitte har medlem af ungebyrådet i Odsherred, Rie Aagesen (tv.) fra Asnæs, været nødt til at melde afbud til dronningens indvielse af solvognens fundsted lørdag. På billedet ses hun i selskab med sin ungebyrådskollega Cecilie Olsen.

Dronningebesøg: Corona ændrer på gæstelisten

Nedlukningen af de to Ungehuse i Nykøbing og Asnæs på grund af coronaudbrud, får nu også indflydelse på gæstelisten til dronningens indvielse af solvognens fundsted lørdag. Rie Aagesen fra Asnæs skulle efter planen have repræsenteret Odsherred ungebyråd, men har i sidste øjeblik aflyst.

- Søde Rie skulle have repræsenteret ungebyrådet ved åbningen af solvognens fundsted, men hun har været i Ungehuset samme tidspunkt, som den bekræftede smittede. Så hun kommer ikke af sted. Vi arbejder på at finde en anden. Men synd, at måtte melde afbud til dronningen, skriver leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund, i en sms til Nordvestnyt.