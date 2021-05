Se billedserie Malergården set fra luften - nu skal hovedbygningens tag, facader, gavle og vinduer renoveres. Der skal isoleres og monteres varmepumper, så der kan komme varme på bygningen. Dronefoto: Preben Moth

Drone-billeder af Malergården: Fugtramt hovedbygning bliver reddet af byråds-penge

Odsherred - 28. maj 2021 kl. 11:11 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Odsherred Byråds ja til en tillægsbevilling på 541.000 kr. til renovering af Malergårdens fugt-ramte hovedbygning, vækker stor jubel hos Eskil Vagn Olsen, direktør for Museum Vestsjælland.

- Det er helt fantastisk. Nu kan vi komme videre med at få sikret tag, facader og vinduer, så vi kan få isoleret på loftet og få sat varmepumper op, jubler Eskil Vagn Olsen.

Lige nu står bygningen uopvarmet, og der trænger fugt gennem utæt tag, vinduer og vægge.

Det er skadeligt for bygning og inventar, og der var risiko for, at det ville blive nødvendigt at lukke hovedbygningen.

Men nu er lukningsfaren afblæst. Nu skal Eskil Vagn Olsen have fat i de håndværkerfirmaer, der har givet tilbud, for at høre hvornår de kan gå i gang, og hvornår de kan være færdige.

- Taget skal efterses, og der skal udskiftes nogle tagsten og understryges. Facaderne skal males, vinduerne skal gennemgås, renses, kittes og males.

- Og der skal nye forsatsvinduer på af typen Optoglas, som isolerer, lyddæmper og sikrer bygningen bedre, fortæller Eskil Vagn Olsen.

- Når bygningens skal er tæt, kan vi med enkle greb få isolering på loftet. Så skal vi have installeret varmepumper og have varme på

. Det bliver fantastisk. Så kan vi også holde åbent om vinteren, og vi behøver ikke længere sæson-nedpakke malerier og genstande, siger museumsdirektøren.

- Jeg håber, at håndværkerne kan gå i gang i efteråret, efter vores højsæson, så vi vil kunne åbne med varme på i vinterferien, siger Eskil Vagn Olsen.

Han ser et stort udviklings-potentiale i, at Malergården kan udvide åbnings-sæsonen her i en tid, hvor der forventes mange i Odsherreds sommerhuse.

Erhvervsstyrelsens LAG-pulje støtter renoverings-projektet med 300.000 kr.

Museum Vestsjælland bidrager selv med 235.000 kr., blandt andet vil penge fra konserveringsbudgettet og egne arbejdstimer blive brugt til at sikre inventar, der er angrebet af skadedyr.

Der søges også fondsmidler til konservering og sikring af samlingen på Malergården.

Renovering og isolering af taget vil bane vejen for, at Museum Vestsjælland kan inddrage de sidste værelser på førstesalen, så de også kan fremvises for publikum, og skoletjenesten vil kunne holde åbent hele året, oplyser Eskil Vagn Olsen.