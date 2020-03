Drømmer om endnu en stjerne

»Vi er blevet bedre end da vi fik stjernen i 2017. Der er siden blevet arbejdet hårdt på at forfine udtrykkene i køkkenet, og vi er blevet endnu bedre til at fortælle vores historie. Der bliver hele tiden eksperimenteret og lavet nye retter i køkkenet, og jeg synes aldrig vi har været bedre end vi er nu. Jeg var aldrig i tvivl om, at vi ville forsvare vores stjerne, og selvom det ikke er noget vi går målrettet efter i øjeblikket, så er det da klart, at vi på et eller andet tidspunkt gerne vil have en stjerne mere, og det kan da godt være, at vi, om et par år vil sige, at nu går vi målrettet efter en stjerne mere,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.