De to FDF-hytter har stået på på Dr. Egedsvej i Nykøbing siden 60?erne, og trænger til at blive skiftet ud.

Drømmer om en bjælkehytte med ekstra plads

Odsherred - 21. november 2019 kl. 08:29 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FDF i Nykøbing holder til på Dr. Egedsvej, hvor to gule træhytter siden 60'erne har dannet rammerne for de mange hyggelige timer, som børn og voksne har deltaget i. Med årene er hytterne blevet nedslidte, og derfor er bestyrelsen nu så småt gået i gang med at finde midler til at bygge en ny stor hytte.

- Vi håber på at kunne bygge noget mere tidssvarende. Vi er glade nok for de to hytter vi har, men på sigt skal de have skiftet taget og meget mere. Så vi er kommet frem til, at det nok bedre vil kunne betale sig, at bygge noget nyt. Drømmen ville være en stor bjælkehytte, siger Dennis Hougaard Nielsen, som er kredsleder for Nykøbing-kredsen.

Det er kasserer Maj-Britt Kjerumgaard, som, sammen med resten af bestyrelsen, er begyndt at se på, hvilke muligheder der er. Inden da skal den tekniske del på plads.

- For at søge fonde, har vi dog brug for en skitse over hvordan hytten skal se ud og hvad den vil komme til at koste. Vi er jo bare frivillige voksne, der kan finde ud af at bygge med rafter og lave knob, men tekniske tegnere er vi ikke. Så det ville være dejligt, hvis der sad en arkitekt eller arkitektstuderende, måske en teknisk tegner eller et byggefirma, som kunne tænke sig at hjælpe os, siger Maj-Britt Kjerrumgaard.

FDF har allerede indgået samarbejde med DUI Leg og Virke og håber med en ny kredshytte, at kunne tilbyde samarbejde med endnu flere brugere.

- Det er mange penge der skal skaffes. Så vi skal ud og have fat i de store fonde. Vi har da også et håb om, at kommunen vil smide nogle penge i det, siger Maj-Britt Kjerrumgaard.