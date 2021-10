Se billedserie Der er ved at komme struktur på ideerne til byfornyelsen i Asnæs.

Drømmer om en bedre ankomst til byen

Odsherred - 07. oktober 2021 kl. 15:49 Af Marianne Nielsen

Ankomsten til Asnæs fra stationsområdet op langs Enghaven ligger borgerne i Asnæs meget på sinde. Området er ad åre sygnet hen og trænger til en kærlig hånd. Gerne med hjælp fra kommunens pengekasse til byudvikling. Det stod klart efter en byudviklings-workshop tirsdag aften i festlokalerne ovenpå Superbrugsen i Asnæscentret.

I alt har Arki-lab samlet 141 ideer og forslag til udvikling af byen. Forslagene stammer dels fra kickoff-mødet foran Superbrugsen i Asnæs i september, fra et spørgeskema fra børn og unge fra Asnæs Skole og Odsherreds Gymnasium og fra projektportalen borgernet.dk.

Aftenen i festsalen blev brugt på at pejle sig ind på de væsentligste indsatsområder, som nu bliver tegnestuens lod at samle i et idékatalog.

- Selvom vi endnu ikke har talt det hele op, så fornemmer jeg helt klart, at der er en tendens til, at hele stationsområdet og især Enghaven har en høj prioritet hos borgerne. Det viser noget om, at de drømmer om en mere åben og indbydende velkomst til byen. I det hele taget drømmer de om mere byliv, end det Asnæs Centret kan tilbyde, siger Jeanette Frisk.

Bakken kan blive bedre I hele processen har Bakken naturligt nok været centralt i forhold til de unge, og ifølge Jeanette Frisk, så er det område stadig oplagt i forbindelse med de næste års indsats i Asnæs.

- Selvom de voksne ofte italesætter udfordringerne og balladen omkring Bakken, så ligger der også et ønske hos dem om at værne om stedet som de unges, men også for eksempelvis børnefamilier og andre borgere. De vil meget gerne de unge, fastslår arkitekten efter workshoppen.

Jeanette Frisk hæfter sig også ved, at der på workshoppen var en god forståelse for, at ikke alle ønsker kunne blive opfyldt i byudviklingsprocessen.

- Men de var gode til at tænke i indsatser, der har stor værdi, men som ikke koster så meget. Eksempelvis en hundelegeplads, som ikke er en stor udgift at etablere, men som mange vil have glæde af, uddyber hun.

Workshoppen danner grundlag for det idékatalog som byrådet skal tage stilling til i december. Det er ikke kun byfornyelse i Asnæs, kommunen giver penge til. Lokaldemokratiudvalget har også sat gang i en lignende proces i Vig, og der er rundt regnet 15 millioner at arbejde med, hvoraf tre millioner kommer fra kommunen, og resten bliver investeret fra Staten. For hver krone kommunen bruger, får man fire oveni fra staten til byfornyelse til de to byer.