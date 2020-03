Visionerne om at opføre et hovedværk af Olafur Eliasson, som et gigantisk sol-ur, er stadig tilstede på drømmeplanet, men pengene mangler.

Drømmeprojekt mangler penge

Visionerne var helt i top, da Mads Bøttger, fra Dragsholm Slot, lovede jord til det kommunale drømmeprojekt med at realisere Olafur Eliassons astronomiske sol-ur »Heliostropic City.« Et unikt, men også et dyrt projekt. 55,4 mio. kr. er den anslåede pris, og selvom Poul Johansens Fond har gav rekordstøtte på tre mio. kr., og den Obelske Familiefond har lovet fem mio. kr., så der langt til at projektet bliver en realitet. Hos Odsherred Kommune er der intet nyt, men Mads Bøttger har ikke til sinds at droppe visionen.

»Jeg er overrasket over, hvor svært det har været. Vi kom i gang med en fantastisk udtalelse fra statens kunstfond, og rekordstøtte fra Poul Johansen. Det er et projekt, der ligger og simrer, men hvis det først lægges i »skuffen,« så er jeg bange for at det aldrig kommer op at flyve, så det ligger stadig, og blæser »vinden« pludselig den vej, så kører vi på. Jeg synes det vil være ærgerligt, hvis ikke Odsherred får et hovedværk af Olafur Eliasson, for der går lang tid, før vi får en kunstner af hans format, og hans ophav er i Odsherred,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.