Se billedserie Sommerhussalget eksploderede i 2020 og sendte antallet af købskontrakter på rekordkurs i Odsherred med i alt 1422 nye sommerhusejere sidste år. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Drømmen om et sommerhus gav hedt rekordsalg i landets største sommerhuskommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drømmen om et sommerhus gav hedt rekordsalg i landets største sommerhuskommune

Odsherred - 09. januar 2021 kl. 19:36 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Rekordmange har gjort drømmen til virkelighed og købt sommerhus i landets største sommerhuskommune. Ingen andre steder i landet har der været så meget gang i salget af fritidsboliger sidste år, viser friske tal fra Boligsiden.dk

Boligformidlingsportalen har op til weekenden udgivet tallene for antallet af boligsalg i 2020. En oversigt, der viser, at salget af sommerhuse i Odsherred Kommune er rekordhøjt med hele 1.422 handler.

- Det er et rekordhøjt antal på et enkelt år i en enkelt kommune, konstaterer Boligsiden og har regnet sig frem til, at det er en stigning på 38 procent i forhold til 2019, hvor der blev solgt 1030 sommerhuset i Odsherred.

I alt blev der solgt 15.833 sommerhuse i Danmark sidste år mod 10.223 i 2019 svarende til en stigning på 55 procent.

Hos ejendomsmæglerkæden Nyboligs lokale mælger i Odsherred, Mikkel Henriksen, var der ikke noget ved indgangen til 2020, der tegnede til et overophedet marked for sommerhussalget. Men det fik coronapandemien ændret på.

- Vi kom jo egentlig fra et rigtig fint 2019, så vi stod og så ind i et 2020 med et uændret marked. Men så kom 11. marts og vi stod med et flashback til 2008 og finanskrisen. I 14 dage var markedet helt dødt, men da vi fandt ud af den nye adfærd, så tog det virkelig fart, husker Mikkel Henriksen.

Da danskerne ikke længere kunne rejse på ferie til Mallorca eller Marseille fik de i stedet øjnene op for potentialet i et sommerhus - væk fra storbyens støj og larm og sommerhussalget eksploderede. Det betyder, at ejendomsmæglerne nu kan se på .tomme hylder.

- Da vi gik ind i 2020 havde vi jo et varelager, men nu er det meste solgt. Når vi får nye ejendomme til salg, er der mange købere, der er ofte budrunde og kun meget lidt afslag i prisen. Det er virkelig sælgers marked, siger Mikkel Henriksen, der ejer Nyboligbutikker i Nykøbing, Vig og på Lyngen.

I hans optik bliver corona-restriktioner og rejsemulighederne afgørende for 2021-salget.

- Vi ser ind i et marked, der stadig er attraktivt, men hvor der er et meget lille udbud, og hvor der er uvished om hvor og hvordan vi kan rejse på ferie. Det vil få indflydelse på 2021-opgørelsen, siger han.