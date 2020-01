Forslag om at flytte ungefolkemødet til Asnæs sender folkemødets styregruppe og lokaldemokratiudvalgets formand Per Kragh i tænkeboks.Foto: Marianne Nielsen

Drøfter forslag om flytning af ungefolkemøde

Odsherred - 20. januar 2020

I sidste uge bevilligede børne- og uddannelsesudvalget 25.000 kroner til at dække transportudgifter til børn og unge, så de kan deltage i ungefolkemødet. Men pengene blev bevilget med et ønske om at, styregruppen overvejede at flytte ungefolkemødet fra Den Rytmiske Højskole ved Vig til Asnæs.

Formand for Lokaldemokratiudvalget, som står bag folkemøderne i Odsherred, Per Kragh, er glad for at udvalget har givet en skærv og ser det som et udtryk for at udvalget prioriterer og anerkender Ungefolkemødet.

Nu skal han og styregruppen drøfte forslaget fra børne- og uddannelsesudvalget.

- Pengene skal selvfølgelig bruges, hvor det giver mest mening - hvor vi får mest for pengene. Der kan siges for og imod. Fordelen ved Den Rytmiske højskole er, at vi udnytter de telte og faciliteter, der sættes op til voksenfolkemødet, herunder stor hjælp og fleksibilitet fra forstander, personale og elever. Og så vil vi jo også gerne have en rød tråd mellem de to folkemøder. Ulempen er, at det er lidt mere vanskeligt at komme dertil, hvis ikke man selv kører - og det er jo også derfor, at vi søgte pengene til transport, uddyber Per Kragh overfor Nordvestnyt.

Ungefolkemødet blev holdt første gang sidste år og er tænkt som en måde at øge de unges interesse for at arbejde med demokrati og skabe en større forankring af folkemødet, så den lokale tradition kan få en større deltagergruppe.