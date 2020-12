Se billedserie Bente Eskesen (tv.) og Susanne Breuning rejser for tiden rundt i det corona-ramte Danmark som drille-nisserne Trille og Tralle. PR-foto

Drille-nisser på turné i corona-landet: Folk er blevet meget, meget forsigtige

Odsherred - 02. december 2020

I tiden op til jul plejer skuespillerne Bente Eskesen, direktør for Dragsholmrevyen i Nykøbing Sjælland, og Susanne Breuning, også fast i revyen, at trille på turné med børneforestillingen »Trille og Tralle«, hvor de forvandler sig til drilagtige skovnisser.

I år er meget forandret på grund af den drillesyge corona-virus.

- Vi er glade for, at vi overhovedet kan komme af sted, siger Bente Eskesen.

- I år er det kun på biblioteker og kulturhuse - ikke torve og storcentre - så vi spiller kun 17 forestillinger, hvor vi plejer at spille 35. Men bare det, at komme ud, er sjovt og dejligt. De fortæller ude på bibliotekerne, at vi er de første, der spiller børneteater siden nedlukningen i marts. Og jeg skal lige love for, at man kan mærke, at de er forsigtige, fortæller Bente Eskesen.

Turnéen går til byer som Otterup, Holstebro, Padborg, Hobro, Fjerritslev. Den 13. december spiller forestillingen i festsalen i Anneberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland kl. 13 og 15.

- Det er jo med mundbind på, før og efter forestillingerne; kun i selve stykket tager vi mundbindene af. Og så skal der være to meter til publikum, så de ikke bliver ramt af vores spytteri, når vi råber, griner, synger og puster.

- Det er slet ikke noget problem at få publikum til at overholde de to meter - de tør ikke være i nærheden af os, de har trukket sig langt tilbage, de skal ikke spyttes på af de to nisser.

- Når vi prøver at få dem til at synge med, pipper de lidt. Folk er blevet meget, meget forsigtige. Og der kommer ikke nær så mange som normalt, siger Bente Eskesen.

Som en toiletbørste - De tænker jo nok - meget naturligt - at vi kører land og rige rundt og kan være superspredere. Men vi bliver løbende testet, fortæller Bente Eskesen.

- Jeg har virkelig fået indblik i, hvordan landets testcentre er indrettet, og hvor forskelligt de griber det an.

- Jeg er blandt andet blevet testet i Hjørring, Roskilde og Holbæk - og der er godt nok forskel på, hvordan de rører rundt med vatpinden. Nogle steder mærker man ingenting. Andre steder er det som om, de kører rundt med en toiletbørste, griner Bente Eskesen.

- Vi plejer at interagere ret meget med publikum, vi er jo drillenisser, men i år kommer vi ikke tæt på dem. Og der er heller ikke noget med, at børnene kommer hen til os og hjælper med at pynte juletræ, det må vi selv gøre - vi pynter som vanvittige. Vores dyr Ræv og Ravn er de altid vilde med, men i år må de ikke »snakke« med dem efter forestillingen, og de kan heller ikke blive fotograferet med Trille og Tralle, fortæller Bente Eskesen.