Det lykkedes ikke Musikforeningen Drauget, her i aktion på Café Ayse i Fårevejle, at score en music-award i år.

Drauget missede igen music-awarden

- Der er nu kun én, der kan blive nummer ét, og vi er godt tilfredse med at være nomineret og blive nummer to, sammen med de to andre nominerede. Selvfølgelig - man skulle da være et skarn, hvis man ikke går efter at blive nummer ét, så det forsøger vi da stadig, siger Anker Petersen, formand for Drauget.