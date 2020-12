Se billedserie Holdet bag DragsholmRevyen har, ligesom resten af Danmark, gemt sig i år, men lover at komme ned fra træerne i 2021. Fra venstre er det Jakob Fauerby, Niels Bugge, Bente Eskesen og Susanne Breuning. Foto: Anders Fauerby

DragsholmRevyen: Vi kommer ned fra træerne i 2021

Odsherred - 16. december 2020 kl. 10:09 Af Stefan Andreasen

DragsholmRevyen, der i sommer måtte aflyse på grund af forsamlingsloftet og tilskuernes frygt for at blive corona-smittet, melder sig nu klar på banen på Odsherred Teater i sommeren 2021.

- 2020 taler vi ikke om, og alle ved hvorfor! Men vi kommer tilbage til næste år. Vi kommer ned fra træerne, lover revydirektør Bente Eskesen.

Hun oplyser, at revyen har fået del i Kulturministeriets hjælpepakker, og at det har givet basis for at tage den endelige beslutning om at vende tilbage med DragsholmRevyen i 2021.

- Vi er meget glade for, at det kan lade sig gøre. Og vi lover at give den fuld gas, siger Bente Eskesen.

DragsholmRevyen spiller på Odsherred Teater i Nykøbing fra den 1. juli og frem til 14. august - hver torsdag, fredag og lørdag.

Billetsalget indledes den 14. januar.

Revyholdet er det samme som i år - skuespillerne Bente Eskesen og Susanne Breuning, musiker Niels Bugge (i revyen kaldet »Bubber«)og instruktør Jakob Fauerby.

- Vi er i fuld gang med fotos og plakater og flyers nu. Og så er vi så småt begyndt at udveksle idéer til tekster. Der er nok at tage fat på lige nu for en revy som vores, siger Bente Eskesen.

Instruktør Jakob Fauerby har for nyligt været smittet med coronavirus, men er på højkant igen, fortæller Bente Eskesen.

- Han er corona-fri nu og har det meget bedre. Vi er så glade, siger Bente Eskesen.

DragsholmRevyen blev i 2019 nomineret til »Årets revy«, kun lige overhalet af Nykøbing F. Revyen, der snuppede prisen til Revyernes Revy 2019 på Bakken.

Jakob Fauerby løb til gengæld med prisen som »Årets revyforfatter« for teksterne til DragsholmRevyens numre »Vælgernes Sang« og »Diktat I, II, III«.