Dragsholm Sparekasse stormer fremad

Odsherred - 01. maj 2021 kl. 06:37 Af Marianne Nielsen

I denne uge har ledelsen i Dragsholm Sparekasse haft lejlighed til at se nærmere på, hvordan årets første tre måneder er gået. Og de kan konstatere, at sparekassen er kommet mere end godt fra start i 2021.

På bundlinjen står 4,5 millioner kroner, og sparekassen bygger videre på sidste års store kundetilgang, hvor i alt 1097 nye kunder kom ind ad døren. I årets første kvartal 270 nye kunder budt velkommen.

Interessen for at blive kunde i sparekassen været så stor, at personalet næsten ikke har kunnet følge med, siger administrerende direktør, Claus Sejling.

- I første kvartal har vi haft så mange henvendelser fra nye kunder, at vi desværre i visse perioder har haft svært ved at kunne følge med, og derfor ikke helt har kunnet overholde vores målsætning med hurtige svar til kunderne. Fortsætter denne trend, må vi naturligvis vurdere, om vi endnu engang skal have fat i flere kunderådgivere, siger han i en pressemeddelelse i forbindelse med kvartalsregnskabet.

Sparekassen har tidligere har afsat cirka 3,7 millioner kroner til eventuelle tab på kunder som følge af Covid-19 situationen. Selvom der ikke har været brug for puljen, er det for tidligt at tilbageføre beløbet til bundlinjeregnskabet, vurderer sparekassedirektøren.

- Der kan sagtens opstå problemer hos en række kunder som følge af den lange nedlukning af samfundet, som vi har været igennem. Dette er også baggrunden for, at vi ikke foretager en opjustering af vores forventninger til årets resultat, selv om vi er foran budgettet på nuværende tidspunkt, uddyber Claus Sejling.

Forventningen til 2021 blev ved præsentationen af årsregnskabet for 2020 vurderet til at lande omkring en million kroner. Der er nemlig budgetteret med en negativ kursregulering af sparekassens obligationer og en betragtelig usikkerhed på grund af coronanedlukningen.