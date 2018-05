Slotsdirektør Mads Bøttger kan glæde sig over et 2017-regnskab, hvor overskuddet rundende millionen efter et lille dyk i 2016. Foto: Mik

Dragsholm Slot øger overskud

Dragsholm Slot ridder på en bølge af succes, og det afspejler sig i regnskaberne. Senest er 2017-regnskabet blevet offentliggjort og her er overskuddet igen på over en million, efter et lille dyk i 2016. Dykket bundede i investeringer for at opnå en Michelinstjerne, og den investering gav pote sidste år.