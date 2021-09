Drabstiltalt: Jeg stak efter armen

Drabet fandet sted lidt efter klokken 15 den 30. december 2020, og blev begået af en i dag 20-årig mand, som på drabstidspunktet var beboer på institutionen. Sagen bliver ført som en domsmandssag, og der ventes at blive afsagt dom den 15. september. Straffen for manddrab kan være fra fem års fængsel til livsvarigt. Den 20-årige har erkendt, at have stukket Namuyallah Ahamadzai med en kniv, men nægter at have haft forsæt til at dræbe.