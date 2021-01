I morgen afgøres det, om en 19-årig mand sigtet for knivdrab på en 29-årig mand ansat på bostedet Ørbækskilde skal forblive varetægtsfængslet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Drabssigtet skal afhøres via videolink

En 19-årig mand har siden 30. december 2020 siddet varetægtsfængslet for knivdrabet på den 29-årige Yamma Ahamadzai, socialpædagog på opholdsstedet for voksne Ørbækskilde.

Endnu har offentligheden ikke haft adgang til at høre den 19-åriges forklaring, da grundlovsforhøret 31. december foregik for lukkede døre. Og sådan bliver det formentlig også, når Retten i Holbæk i morgen tager stilling til om den 19-årige mand skal forblive bag tremmer.

Det kommer til at foregå uden den drabssigtede selv er fysisk til stede i byretten. I stedet oprettes et videolink fra en politistation i nærheden af det sted, hvor han er fængslet i surrogat.

Ifølge anklager ved Midt- og Vestsjællands Politi, Louise Hansen, så er ønsket at afhøringerne af den sigtede foregår for lukkede døre, så længe efterforskningen ikke er afsluttet, og fordi vidnerne kan blive en del af sagen mod manden, når anklageskriftet skal skrives og vidner indkaldes, når sagen engang kommer for retten.

Drabet på Yamma Ahamadzai har skabt fornyet debat om forholdene for ansatte i socialpsykiatrien og bosteder som Ørbækskilde. Han blev den sjette ansatte på et bosted i socialpsykiatrien siden 2012, der blev dræbt mens han var på arbejde. Efter knivdrabet kom det frem, at han var den eneste ansatte, der var på arbejde den dag på Ørbækskilde, og at beboerne har haft adgang til knive.