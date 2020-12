En ansat på et bosted ved Fårevejle i Odsherred blev stukket ihjel onsdag eftermiddag.

Drabssigtet 19-årig fængslet

En 19-årig mand er i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk torsdag blevet varetægtsfængslet for drab. Han fængsles i surrogat til den 26. januar, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Manden har ikke kæret kendelsen om varetægtsfængsling.

Den 19-årige, der boede på bostedet Ørbækskilde nær Fårevejle, blev anholdt onsdag eftermiddag, efter at en 29-årig plejer ifølge politiet blev knivdræbt af en 19-årig beboer på det private bo-, behandlings- og udviklingstilbud.

De nærmere detaljer kendes ikke. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Dog har politiet efter et ligsyn tidligere torsdag oplyst, at den dræbte var blevet tildelt flere knivstik.

Den 29-åriges pårørende er blevet underrettet.