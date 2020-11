Drabssag uden lig: Politiet leder efter spor ved sommerhus

Et større hold af politiets teknikere er netop nu i gang med tekniske undersøgelser af et sommerhus på Vesterled ved Nykøbing i forbindelse med sagen om den 43-årige Maria From Jakobsens forsvinden fra sit hjem i Frederikssund den 26. oktober.