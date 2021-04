I december sidste år blev en ansat på bostedet Ørbækskilde, i Fårevejle, knivdræbt, og det har været ved at koste institutionen livet.

Drabet på ansat var ved at koste bosted livet

Odsherred - 19. april 2021 kl. 13:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det har ikke været muligt at få ledelsen af bostedet Ørbækskilde i tale efter det tragiske knivdrab den 30.december sidste år, hvor en af bostedets ansatte blev dræbt, formentlig af en beboer på stedet.

Efter drabet fulgte en svær tid, hvor opholdsstedet mistede beboere og Arbejdstilsynet gav dem et strakspåbud om at sikre mere personale, og tilsyneladende har det været ved at tage »livet« af bostedet.

I hvert fald skriver Ørbækskildes bestyrelsesformand, Susanne Kauffmann, den 5.marts i år, i en mail til Socialtilsyn Øst, som Nordvestnyt har fået aktindsigt i, at på grund af store udgifter til advokatbistand, ekstra bemanding, betaling for krisehjælp og andet ikke defineret, så er Ørbækskilde insolvent.

Men bostedet lukker ikke.

Derimod har de i løbet af den seneste måned gennemgået en rekonstruktion for at redde virksomheden, og det ser ud til at være lykkedes.

I hvert fald melder bostedets advokat, at rekonstruktionen er gennemført, og i en mail til Socialtilsyn Øst, dateret den 7.april, som Nordvestnyt har fået aktindsigt i, skriver bestyrelsesformanden, at:

»Det er med stor glæde, at jeg kan orientere jer om, at rekonstruktionen for Ørbækskilde er blevet vedtaget ved Skifteretten i Holbæk og at vi fortsætter driften.«

Ifølge bestyrelsesformanden vil rekonstruktionen kunne give det likviditetsmæssige grundlag, der skal til for en fortsat drift, og samtidig er det målet, at der skal findes en ny ejer af Riisvej 18, i Ordrup, hvor Ørbækskilde holder til.

Susanne Kauffmann slår, i en henvendelse til Socialtilsyn Øst, fast, at det er vigtigt for dem, at:

»..få rationaliseret omkostningerne, herunder at nedbringe udgifterne til bemandingen der efter omstændighederne pt. er uforholdsmæssig høj.«

