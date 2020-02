I dag falder der dom i sagen omtre rumænere tiltalt for at stjæle kobber fra NKT i Asnæs. Foto: Marianne Nielsen

Dommen falder i dag: Stjal rumænere NKTs kobber?

Retssagen blev påbegyndt tidligere på måneden, hvor to af de tre tiltalte mænd forklarede sig i retten. Her fastholdt de, at de alene var i Danmark for at købe en billig bil, som de kunne reparere og sælge til mere end det dobbelt i hjemlandet.