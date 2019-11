Retten i Holbæk kendte mandag en 34-årig mand skyldig i to episoder med vanvidskørsel i sin mors Suzuki Swift, hvor flere måtte springe for livet. Foto: Mie Neel

Dømt for vanvidskørsel: Brugte sin mors bil som våben

Det var iveren efter at se, om en helt særlig blomst fandtes i rabatten, på Kalundborgvej, der fik en nu 34-årig mand fra Asnæs-området til ar køre over i den forkerte vejbane på Kalundborgvej og i tre omgange næsten ramt et kærestepar bosat i Østrig på ferie på Dragsholm Slot. Og det var uopmærksomhed og søgen efter cd'ere i handskerummet, der betød, at han ramte en ung dreng på 15 år i udkanten af Hørve på Dragsmøllevej.

34-årig mand fra Asnæs blev mandag kendt skyldig i sag om vanvidskørsel i sin mors hvide Suzuki Swift to gange samme dag, så to par måtte springe for livet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her