Dømt for at køre ind i sin egen bil

Odsherred - 06. december 2017 kl. 15:10

Onsdag blev en 59-årig mand dømt ved Retten i Holbæk for at have kørt ind sin egen bil ikke en, men to gange og dermed bringe to kvinder i bilen i umiddelbar fare.

Det blev af dommer Ann-Britt Belisario takseret til 30 dages betinget fængsel under forudsætning af at manden ikke begår noget strafbart det næste, år og er under kriminalforsorgens tilsyn.

Sagen bunder i en tvist om ubetalte bøder og manglende afdrag på en bil, som en tidligere svigerdatter skulle betale for at overtage mandens køretøj.

Da manden den 7. oktober fik øje svigerdatteren i bilen, så han sit snit til at konfrontere hende og forlange nølerne retur.

- Jeg har fået fartbøder og parkeringsbøder, som jeg havde bedt hende om at betale. Men det gjorde hun ikke, og så bad jeg min søn om at få hende til det, men han sagde, at hun slet ikke havde kørerkort, fortalte manden, da han forklarede sig ved Retten i Holbæk.

- Jeg sagde »nu skal jeg have nøglerne til bilen«, men hun låste døren og kørte med fuld knald ned ad vejen, fortalte han og beskrev hvordan han får vendt bilen og kører imod den bakkende bil.

- Jeg ramte hende ikke, men jeg holder foran hende, da hun standser, fastholder den nu 59-årige mand.

Han beskriver videre, hvordan kvinden slingrende bakker igen og at han igen kører imod hende med intentionen om at få nøglerne til bilen.

Scenen gentager sig en tredje gang, men denne gang skubber manden bilen med de to kvinder et stykke ned ad vejen.

- Det foregik i gå-tempo, altså med 5-6 km/t, vurderede han.

Den tidligere svigerdatter forklarede, at hun husker episoden lidt anderledes, og at hun vurderede hastigheden til at ligge på 30-14 km/t da manden ikke en, men to gange stødte frontalt ind i den bil, hvor hun sad bag rattet.

Manden dommen, og kan således holde jul med sin tidligere svigerdatter og barnebarn som planlagt.

