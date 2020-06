Dømt: Tre års fængsel for voldtægt af lillesøster og krænkelser af mindreårige

Manden er blevet idømt tre års fængsel for at have voldtaget sin lillesøster, forsøg på voldtægt af sin kusine og for at krænke tre pigers blufærdighed med beskeder på sociale medier. I alt var han tiltalt for ni forhold af krænkelser af varierende grovhed - herunder fuldbyrdet voldtægt af lillesøsteren, forsøg på voldtægt at sin yngre kusine og flere beskeder på blandt andet Snapchat og Instagram af krænkende karakter til helt unge piger.

Retten i Holbæk fældede mandag eftermiddag dom over en nu 21-årig mand fra den centrale del af Odsherred i en sag om seksualforbrydelser over en længere periode.

