Søndag den 19. april døde Luca Di Mambro, som sammen med sin kone, Chloe Allan, siden 2018 har drevet Restaurant Nostro i Gundestrup. Ægteparret blev den 14. januar forældre til en søn og blev viet på Rigshospitalet den 13. marts i år.

Send til din ven. X Artiklen: Dødsfald: Luca hadede at lukke butikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dødsfald: Luca hadede at lukke butikken

Odsherred - 22. april 2020 kl. 06:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Restaurant Nostro i Gundestrup holdt lukket i mandags, da ejer af stedet Luca Di Mambro, dagen inden var afgået ved døden. Sammen med sin kone Chloe Allan, har han siden august 2018 drevet Gundestrup Grill, som det skotsk-italienske ægtepar har omskabt til en take-away restaurant med fokus på autentiske italienske retter.

Luca di Mambro blev for få måneder siden diagnostiseret med uhelbredelig cancer og hans kone, Chloe Allan, fortalte dengang til Nordvestnyt om, hvordan corona satte en stopper for Luca Di Mambros sidste ønske om at komme tilbage til Italien, og tage afsked med sin mor og den store familie.

Chloe Allan skrev mandag i et opslag på Facebook, at hendes mand var død søndag den 19. april, og at butikken ville holde lukket mandag af respekt for hans minde og familie.

- Selvom Luca hadede at lukke butikken, også bare for en enkelt dag, føler jeg det er det rigtige at gøre, skriver hun. Parret blev forældre til en lille søn den 14. januar og blev viet på Rigshospitalet den 13. marts.

- Luca levede og åndede for NOSTRO, og jeg vil gøre alt hvad der står i min magt for at få de mange drømme han og vi havde om stedet til at gå i opfyldelse. Lucas opskrifter vil leve videre i butikken, og det samme vil hans ånd, skriver Chloe Allan.

Hun beder i Facebook-opslaget om, at folk, der har mødt Luca Di Mambro, vil sende ham et par kærlige tanker og mindes, hvordan han var og fik folk til at smile.