Døde, da han kravlede ind i iltfattigt rum

Hvad han præcist skulle i kølerummet er uklart, angiveligt skulle han hente oplysninger fra en vareseddel, der var monteret i plasticlommer på ydersiden af kølerummet, men rummet han kom ind i, var ikke for mennesker, for ifølge arbejdstilsynet, var rummet et særdeles iltfattigt miljø med kun 1 procent ilt, og det bliver man kvalt af.

Da en 28-årig mand klokken 10.24 den 18.december sidste år kravlede ind gennem et vindue til et kølerum på sin arbejdsplads Troldebakkens Frugtplantage, blev det fatalt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her