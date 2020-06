Se billedserie I 2013 købte Kriminalforsorgen Enggården, Sikringen, af region Sjælland, men først fem år senere blev fængslet indviet.

Dobbelt så mange skal være i fængslet

Odsherred - 03. juni 2020

Siden 2018 har der været 30 afsonere i det 31.560 m2 store Nykøbing Fængsel, tidligere Sikringen, som Kriminalforsorgen købte af region Sjælland i 2013 for 22 millioner kroner.

Men ikke længere. for Ifølge fængselsfunktionærernes blad, er fængslet blevet omlagt efter at regeringen har sendt en ekstrabevilling til Kriminalforsorgen for at få løst overbelægningsproblemer for varetægtsfængslede.

Det betyder, at de 30 afsonere i den kommende tid vil blive overflyttet til andre fængsler, og at de nu huser 60 varetægtsfængslede i Nykøbing Fængsel.

Fængslet rummer 30 celler, der alle har toilet og bad, og som tidligere hver husede èn indsat, men fremover nu skal huse to varetægtsarrestanter.

Til bladet siger institutionschef, Ole Hansen, fra Nykøbing Fængsel, at:

»Vi har skullet lave nye dagsplaner, fordi strukturen i et aresthus er anderledes end i et fængsel. Det er i sig selv et stort arbejde, og så har vi købt dobbelt ind af alting. I et arresthus er der heller ikke mulighed for selv at lave mad, så vi har installeret ovne, frysere og køkken. Personalet skal samtidig i gang med at omstille sig, for det er et helt andet regelsæt, der gælder i et arresthus.«

Ole Hansen har tidligere slået fast, at der ikke bliver tale om at udvide fængslet, for det er der ikke afsat penge til.

Til fængselsfunktionærernes blad, siger Ole Hansen, at han er glad for, at Nykøbing Fængsel kan være med til at aflaste varetægtsområdet, for det er her, at kriminalforsorgen er særkt udfordret:

»Det er en ny og spændende opgave, som vi kaster os over, og det er vigtigt at vi kan aflaste hinanden. Arresthussektoren har været massivt præget af overbelæg, så det er et godt tiltag.«