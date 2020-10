Britta Sørensen fra Lynge er så småt gået i gang med at pakke campingvognen ned for vinteren. Foto: Helene Nielsen

Dobbelt så mange camperer i efterårsferien

Odsherred - 11. oktober 2020 kl. 10:37 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Det er ingen tilfældighed, at der er sat et stort program op med en masse aktiviteter på Sandobberne Camping ved Vindekilde den kommende uge. Selv om det er sæsonens sidste, og mange fastliggere så småt er begyndt at gøre campingvognene vinterklar, så er der livlig aktivitet på pladsen.

- Vi har dobbelt så mange campister som har bestilt plads i efterårsferien, som vi havde sidste år. Der er 20 bookninger af pladser, hytter eller udlejningsvogne, siger Finn Kristiansen, som sammen med sin bedre halvdel, Ida Trer Dahlkilde, driver pladsen.

Finn Kristiansen fortæller, at det trods corona, har været en fantastisk sæson.

- Sidste år ved denne tid havde vi 60 fastliggere. I år der 90, som har bestilt plads til næste år allerede. Corona har besværliggjort hverdagen lidt, men jeg fornemmer, at vores gæster har lært, at leve med det, fortæller han.

Britta Sørensen fra Lynge er så småt gået i gang med at pakke tingene i forteltet til campingvognen ned.

- Det er første år, vi har været her, men det er guld, at ligge på den her plads, siger hun.

Sammen med sin mand og deres golden retriver har hun tilbragt hver weekend og alle ferier på pladsen - også nu, hvor træerne er begyndt at smide bladene, og vejret kan være en hold fornøjelse.

- Vi har varme i vognen, så det er det mindste problem. Vi kommer her for at nyde naturen og det gode kammeratskab, og den gode værtsfamilie pladsen har fået. Her er en masse aktiviteter hele året og det er kun dejligt, når der kommer børnefamilier og bor her i efterårsferien. Er det ikke rigtigt ? siger hun til naboen på pladsen ved siden af.