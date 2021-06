Dobbelt op på tangsafarier i år

Bevæbnet med plastikposer stukket ind under et par spritnye waders står 30 mennesker en lørdag formiddag i vand til lige omkring navlen i tæt på kysten i Nykøbing Bugt.

Nogle af dem indløser en fødselsdagsgave, andre er her for at få inspiration til nye madvaner. Alle har de har booket sig ind på en af de populære tangsafarier hos Dansk Tang, og plastikposerne skal bruges til at høste nogle af de tangarter, der findes i området - kyndigt vejledt af virksomhedens direktør Claus Marcussen, og hans nyeste medarbejder, biolog Claus Falconi.

Online masterclass

Dansk Tang glæder sig over, at kunne genoptage formidlingen om deres passion for fuld skrue i år. Trods nedlukninger sidste år, hvor Dansk Tangs leverancer til restauranter og kantiner i København lukkede helt ned, blev der i stedet holdt online-masterclass med toprestauranterne i Købehavn, som under corona-frie omstændigheder ellers ville være foregået i vandet som tangsafarierne. Masterclasses er kokkenes mulighed for at få en masse viden om de forskellige tangarter, hvordan og hvornår de gror, og hvordan de bedst tilberedes.