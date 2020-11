Disse toiletter skal først have en kærlig hånd

Toilettet ved Overby er prioriteret højest. Det nuværende skal rives ned og erstattes af et nyt. Det ligger tæt ved Rute 21 og tiltrækker derfor mange turister og pendlere. Og de manglende toiletfaciliteter giver udfordringer med renholdelsen i området og har resulteret i en del henvendelser til administrationen. Det vil koste 1,1 mio. kr. at etablere et nyt toilet ved Overby.

Den løbende vedligeholdelse er prioriteret som nummer tre og omfatter blandt andet udbedringer efter hærværk. Politiet har oplyst til kommunen, at de ikke har mulighed for at efterforske hærværk på toiletter til trods for SMS-lås. Et nyt online-låsesystem vil gøre det nemmere at administrere toiletterne. Prisen for denne indsats er 235.000 kr.