Kåre Dyvekær må forsvare og forklare, hvorfor han har oprettet en motocrossbane i et beskyttet naturområde. Foto: Mie Neel

Direktør synes kommune blander sig for meget

Odsherred - 01. april 2018 kl. 07:52 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et år siden erhvervede Kåre Dyvekær, der ejer Sommerland Sjælland, et stykke jord på Tinghulevej i Højby. En tidligere grusgrav, hvor han har etableret en motocrossbane for unge mennesker med »benzin i blodet.«

En bane som de unge må bruge gratis i weekenderne, og Kåre Dyvekær er overbevist om, at han på den måde understøtter de unges sunde interesse og holder dem fra at lave ballade.

Problemet er bare, at motocrosbanen er etableret på et naturbeskyttet overdrevsareal, og det har fået de kommunale tilsynsmyndigheder til at kræve området lovliggjort.

Under et besigtigelsesmøde i februar blev forskellige lovliggørelsesmuligheder drøftet, og i notatet fra mødet, som Nordvestnyt har fået aktindsigt i, står der blandt andet, at myndighederne:

»På stående fod ikke klart kunne vurdere hvordan overtrædelsen skulle håndteres. Vi oplyste at den nuværende anvendelse til motocrossbane formentlig ikke kan fortsætte, da det har ødelagt store dele af overdrevet.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kåre Dyvekær, der i øjeblikket er i Thailand, men i notatet fra myndighedsbesøget står der, at: »Kåre var ærgerlig over situationen, og synes at kommunen blander sig for meget i hvordan folk bruger deres ejendom.«