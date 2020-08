Direktør efter brand eksplosionsbrand: »Det er vi utrolig kede af«

»Det er for tidligt at sige noget helt konkret lige nu, da de aktuelle detaljer kun delvist klarlagt pt. Men det tyder på, at man under en indregulering/reparation af de oliebrændere der varmer ovnen op i startfasen, får antændt noget restplast der er tilbage i ovnen fra en tidligere produktion og en eksplosionsagtig brand udvikler sig i dette plast,« siger han.