Lise Abildgaards arbejde som leder af det politiske team ved den danske ambassade i Uganda består i høj grad i at holde møder, hvor hun kan medvirke til analyser og fremme af de demokratiske kræfter i landet. Foto: Jjumba Martin Foto: www.jjumbamartin.com

Diplomaten fra Høves seje træk

Odsherred - 15. maj 2018 kl. 10:54 Af Niels Boel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den danske ambassade i Kampala, i Uganda, skiller sig ud fra omgivelserne med sin danske arkitektur. Indenfor er væggene prydet med plakater af bl.a. Odsherred-kunstnere fra Huset i Asnæs. Så på sin vis er Lise Abildgaard Sørensen, der er opvokset i Høve, ikke langt hjemmefra.

Men uden for murene er Uganda præget af fattigdom, korruption og høj befolkningstilvækst. Samtidig ligger landet i en politisk urolig region og er et af de lande i Afrika, der huser flest flygtninge. Alt sammen elementer, der dagligt minder Lise om, at der er nok at tage fat på.

Lysten til at rejse ud fik Lise med hjemmefra. Der kom mange gæster i huset i Høve; polske folkedansere, spanske og britiske feriebørn og udvekslingsstuderende. Da Lise efter gymnasiet sad ved kassen i Netto i Asnæs var det for at tjene penge, så hun selv kunne komme ud i verden. Siden kom politik og statsopbygning til og så gik det stærkt. Fra udstationering i Vestafrika til ansættelse ved FN-missioner i Bhutan og Myanmar og nu leder af det politiske team på den danske ambassade i Uganda.

Som dansk diplomat går en stor del af Lises arbejdsdag med at møde ugandiske myndigheder, civilsamfund og kolleger fra andre ambassader. Hun skal indsamle viden om landets og regionens politiske udvikling. Den viden er nødvendig for at vurdere, hvordan Danmark skal agere i en tid, hvor verdens flygtningestrømme er omgærdet af så stor interesse.

»Det er i Danmarks interesse at bevare et stabilt Uganda. Der er rigeligt med ustabilitet og fordrevne mennesker her i regionen, og vi ser en tendens mod mere autoritære træk, der kun gør vores indsats for økonomisk og politisk udvikling vigtigere,« forklarer hun til Nordvestnyt, da jeg møder hende på ambassaden.

Grundlæggende handler det om at skabe udvikling og forebygge konflikter gennem støtte til de progressive kræfter, som arbejder for mere lighed og effektive offentlige systemer.

Indsatsen mod korruption er en af ambassadens vigtigste opgaver. Lise hører jævnligt historier om lærere, som er blevet bedt om et halvt års løn for at komme i betragtning til et lærerjob eller børn, der dør, fordi moderen ikke kunne betale lægen 50 kr. under bordet.

Historierne bekræfter Lise i, at Danmarks prioriteter er rigtige. Udenrigsministeriets nye program indebærer blandt andet et samarbejde med den ugandiske ombudsmand, der støtter almindelige ugandere i at komme korruptionen til livs.

»Det er op ad bakke, men der er heldigvis nogle viljestærke kræfter i landet, der holder entusiasmen oppe,« siger hun til Nordvestnyt.