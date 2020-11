Se billedserie Helle Jeppesen levede tre måneder i selvisolation, fordi hun som diabetiker var bange for corona. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Diabetiker frygter corona: Spærrede sig inde i tre måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Diabetiker frygter corona: Spærrede sig inde i tre måneder

Odsherred - 06. november 2020 kl. 11:57 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Helle Jeppesen fra Nykøbing er normalt en meget åben og social person. Hun er også diabetiker, og det var også årsagen til, at hun valgte at gå i total selvisolation i marts i år, da Danmark lukkede ned.

- Jeg har diabetes 2 og andre sygdomme, som gør, at jeg vil blive meget hårdt ramt, hvis jeg bliver smittet med corona. Derfor lukkede jeg for stort set al fysisk kontakt med verden udenfor, da corona lukkede landet, siger Helle Jeppesen.

Hun talte med Diabetesforeningen om sin store frygt, og ud over at få hjælp til at komme igennem krisen blev hun også inviteret til at medvirke i et svensk program om diabetikere i Skandinavien.

- Svenskerne plejer at holde et indsamlingsshow i Stockholm hvert år på den internationale diabetesdag. I år er showet aflyst på grund af corona, og i stedet har de produceret det dokumenter-program, som jeg medvirker i, fortæller hun.

Under sin selvisolation kom Helle Jeppesen kun udenfor, når hun gik en tur med sin kusine med stor afstand.

- Jeg så ikke mine børn eller mit barnebarn på fem år. Jeg fik endda et nyt lille barnebarn under isolationen, som jeg ikke turde se. Det var svært, husker Helle Jeppesen.

I løbet af sommeren begyndte hun så småt at blive mere tryg ved situationen og begyndte så småt at se familie og venner igen.

- Diabetesforeningen hjalp mig med at leve så normalt, som man nu kan, når man tilhører en risikogruppe, siger hun.

I dokumentarudsendelsen fortæller Helle Jeppesen om frygten i de tre måneder, hun holdt sig isoleret.

- Jeg var meget asocial. Jeg løb væk fra folk, hvis de kom for tæt på. Det gik ud over humøret at leve på den måde, siger Helle Jeppesen.

I dag tager hun stadig sine forholdsregler, men er begyndt at se familie og venner igen. Hun glæder sig til at se udsendelsen, som kan ses på Viaplay fra den 14. november.

- Først kunne jeg ikke forestille mig, hvem der kunne have glæde af at høre om, hvor bange jeg har været. Men formålet er at sætte fokus på diabetes - og det er altid vigtigt, siger Helle Jeppesen.