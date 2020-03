Forstander Maiken Lang kan glæde sig over, at personale og beboere på opholdsstedet Solglimt har været gode til at holde corona-smitte fra døren. Foto: Per Christensen

Diabeteshjem holder corona smitten fra døren

Odsherred - 31. marts 2020 kl. 15:25 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solglimt i Fårevejle er landets eneste opholdssted for børn og unge med diabetes. Beboerne er mellem 10 og 23 år, og i dag bor der 11 børn og unge fra hele landet.

Beboerne er i daglig kontakt med personale, og de mange menneskers daglige samvær kan være en udfordring i forhold til at håndtere corona-virus, men indtil videre er de sluppet nådigt, og forstander Maiken Lang er ikke i tvivl om, hvad det skyldes.

»Lige nu er vi ikke hårdt ramt i forhold til hvad andre oplever. Vi var hurtige til at tage vores forholdsregler, og bruger derfor en del ressourcer på at desinficere flader, håndtag og så videre, så indtil videre er vi ikke ramt af mandefald eller unge med symptomer. Vi har haft en enkelt pædagog, der blev hjemme på grund af snue og en ung, der var isoleret på et værelse indtil et par dage efter ophør af symptomer,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

Forstanderen fortæller videre, at opholdsstedet har udarbejdet en beredskabsplan, så de er klar til at håndtere situationen, hvis de unge beboere bliver syge og kræver behandling, men hun ærgrer sig over, at supervisionsmøder og faglige kurser er blevet udsat eller aflyst.

Da Solglimt er et nationalt ressourcecenter, har de også ansvaret for at rådgive kommuner og andre om gruppen af unge, der slås med kombiationen af sociale problemer og diabetes, men det er for størstedelen aflyst, og kun de mest kritiske sager bliver håndteret, men kun gennem telefon eller skype.

Solglimts beboere bliver så vidt muligt på deres afdelinger, og spisning foregår med stort mellemrum mellem hver plads, og så er der den mentale opgave med at støtte de unge i at få viden, men ikke angst af situationen.

»Der er rigtig meget dialog med de unge omkring situationen. Det er svært for dem at forstå og enkelte er bange. Vi inviterer dem til at se så mange nyheder sammen med os som muligt, så vi kan forklare det der giver anledning til misforståelser. Det er ikke muligt for hverken de unge eller os, at have gæster. Men vi har jo ikke udgangsforbud, så flere af de unge tager stadig ud og mødes med venner. Her det selvfølgelig vores opgave at opfordre til hensyn og forbehold. Ellers forsøger vi at opretholde en så normal daglighed som overhovedet muligt, hvor de fleste af vores unge går i skoletilbud med ekstra støtte,« siger hun til Nordvestnyt.