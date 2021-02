Dextere klarer sig fint i Solvognens mose, selvom kulden er bidsk

- Vi får en del henvendelser fra folk, der spørger, om køerne kan klare at gå derude i kulden, og det kan de sagtens. De er skabt til at gå ude hele året, bare de kan finde læ og ly, og mad og vand, og det får de hos os.

- Folk er bekymrede for, at køerne ikke kan finde vand, fordi der er is på paddehullerne, men to gange om dagen er Flemming Frederiksen ude og træde isen i stykker, så de kan drikke, og de træder den også selv i stykker, fortæller Helle Nordgaard.