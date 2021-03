Det var tæt på: Tabte tung kasse fra trailer

- Jeg blev simpelthen så chokeret, for tænk, hvad der kunne være sket. I bilen bag mig kørte en ung kvinde med et lille barn. Det kunne så let være gået grueligt galt, siger Lise Frisenborg.

Hun har kontaktet Nordvestnyt med sin historie, fordi hun håber på, at den kan få folk med trailerlæs til at tage deres forholdregler, inden de triller ud på vejene.

Det ærgrer hende, at hun blev så forskrækket, så hun ikke tænkte på at notere nummerplade på den bil, som kassen blev tabt fra. Det ærgrer også kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, som ikke har modtaget anmeldelser om episoden på Rute 21.

- Det er en klar overtrædelse af færdselsloven, men for at vi kan strafforfølge personen, kræver det, at vi har et registreringsnummer på bilen eller et særligt kendetegn eller firmalogo, som vi kan bruge til at finde frem til føreren af bilen, siger Martin Bjerregaard.