Det var ren kagemand

Fredag var der ekstra godt fyldt op i Asnæs Centret med kunder, som ikke udelukkende var kommet til for at gøre et godt tilbud i butikkerne. I anledningen af centrets fødselsdag var der som altid et gratis stykke kage og en kop kaffe til centrets kunder, og det var der mange kunder, som takkede pænt ja til. Hvor der tidligere er blevet delt lagkage ud, var det i år en kæmpe brunsviger-kagemand, som blev parteret. Hjælpere ved kagemandsfesten var igen i år »The A team«, Knud, Erik og Tage - tre ældre herrer, der med smil og håndelag sammen med Vagn fra Lammefjorden sørgede for, at alle fik et stykke og en kop kaffe eller saftevand. Folk stod i kø i god tid forinden, men ingen fik lov at røre den kæmpestore kagemand før kl 15.00 - og så gik det ellers løs. Der blev skåret og skænket - og efter en lille time havde kagemanden fået ben, at gå på. Asnæs Centrets 41 års fødselsdagsfest var gået fint og knap 500 stykker kagemand var fordelt til alles fornøjelse.