Det syder og bobler i Odsherred: Byggesager eksploderer

Et tydeligt signal om, at der er glohed aktivitet i Odsherred, men på negativ siden står alt for lange sagsbehandlingstider, og derfor har den kommunale direktion besluttet at tilføre èn mio. kr til resten af 2021 til en styrkelse af områderne med ansættelse af to nye medarbejdere i byggesagsafdelingen, og èn ny medarbejder til at hjælpe med lokalplananmodninger.