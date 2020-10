Det skal være slut med dårlige overgange for børn med behov for hjælp

Odsherred Kommune vil gøre en ekstra indsats for at sikre en bedre overgang fra barn til voksen, for unge med behov for hjælp.

At blive 18 år har for mange børn med behov for hjælp fra kommunen, været lidt af et lotterispil, i Odsherred Kommune.

I hvert fald er der rigeligt af sager at tage fat i, hvis man vil illustrere problemerne med børn, der mister hjælp og økonomisk støtte, fordi de aldersmæssigt går fra center for børn til center for social og psykiatri.