Det brede, vinrøde bånd ligger klar på projektleder Helle Nordgaards skrivebord - lørdag skal det sættes fast på tværs af væggene i den nye indgangsportal og klippes over af dronning Margrethe ved indvielsen af det nye anlæg i Trundholm Mose. Privatfoto

Det røde bånd, som dronningen skal klippe til Solvognens fundsted

- Her skal dronning Margrethe indvie vores nye landskabs- og kunst-installation ved at klippe det røde bånd over, fortæller Helle Nordgaard.