Ålegræsset beskytter skrøbeligt indhold lige så godt som bobleplast og andre former for pakkefyld. Foto: Marianne Nielsen

Det ligger alligevel bare og rådner på stranden: Ålegræs erstatter bobleplast

Alle kender vel fornemmelsen af at sprænge boblerne i den bobleplast, som mange varer bliver pakket ind i. Det er ikke en særlig miljøvenlig form for varebeskyttelse, og hos Dansk Tang i Nykøbing vil man gerne bevare en bæredygtig og CO2-neutral tilgang til alle dele af forretningen - også vareforsendelser. Tillige ligger et forbud mod brug af forskellige typer plastisk i forsendelser og lurer i sommeren 2021.

