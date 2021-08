Det koster milliarder at sikre badevandet

»Mange steder er byernes kloaksystemer af ældre dato, og slet ikke dimensioneret til nutidens klima. Når der kommer regn fra oven i den mængde, og i den hastighed, som vi oplever for tiden, er det de færreste kloaksystemer der kan følge med. Kloaksystemer er mange steder designet til at gå i overløb, altså lede vandet væk fra systemet og ud i det nærliggende vandmiljø. Dette for at forhindre vandet i at stuve op inde i folks huse,« siger hun.

»Der findes ikke èn løsning, der kan fikse det hele. Nogle steder giver det mening at investere i sommerhuskloakering. I nogle byområder giver det mening at separatkloakere, andre at lægge større rør i jorden, så man opnår en underjordisk bassinkapacitet. Vi har over 1.000 km kloakledning i Odsherred, mere end 40 regnvandsbassiner og tæt på 500 pumpestationer af forskellig størrelse. Det er dyrt at flytte vand, det er dyrt at opbevare vand, og det er dyrt at rense vand, og det er desværre en utopi at tro, at vi over natten kan lave en løsning, der helt forhindrer spildevand i at nå frem til vandmiljøet. Når jeg siger, at det kræver investeringer i milliardklassen, så mener jeg ikke på landsplan. Det er kun for Odsherred,« siger hun.