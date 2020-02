Det kan ikke overraske at de indsamler

Som beskrevet på sn.dk i går er Odsherred Kommune en af syv danske kommuner, hvor borgerne kan skrive til kommunen via Messenger, via en knap på siden.

»Det er en del af at bruge Facebook - helt generelt, og næppe som en overraskelse for nogen - at Facebook indsamler oplysninger«.

- Så er der også tale om en situation, hvor myndighederne stadig ser tiden an. Det har vi så i Odsherred indtil videre også valgt at gøre, skriver Thure Jørgensen i sin mail.

Vi har en dør, og foran døren er der en dørmåtte, og den dørmåtte er god til visse ting, fx at tørre fødderne, og vi siger, at folk ikke må lægge vigtige ting under dørmåtten, og vi tænker nok også, at det ikke er nødvendigt at skrive det, for det ved folk nok godt, men vi gør det alligevel.