Se billedserie John og Anita Nielsen skutter sig i vinterkulden. De kom hjem fra Thailand dagen før, dette billede blev taget. Friheden til at rejse om vinteren er vigtig for ejerne af Kongsøre Camping. Foto: Jesper Danscher

Send til din ven. X Artiklen: Det her giver frihed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det her giver frihed

Odsherred - 02. marts 2018 kl. 20:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Jesper Danscher

- Temperaturforskellen er over 40 grader, siger John Nielsen og skutter sig i den bidende vinterkulde.

Sammen med sin hustru Anita er han netop dagen før kommet hjem efter fem uger i Thailand.

Nu er de på en hurtig visit på deres campingplads - Kongsøre Camping - for at se, om alt står som det skal.

Friheden til at kunne rejse til varmere himmelstrøg om vinteren er for dem begge en af de helt store attraktioner ved at være campingpladsejere.

- Vi er gerne af sted et par gange hver vinter, for i campingsæsonen er det et 24/7 job for os begge, understreger Anita Nielsen.

Det er 14 sæson, parret tager hul på om et par uger, og selv om de begge er 63 år og da godt kan mærke, at man ikke render så stærkt som tidligere, er de glade for at have Kongsøre Camping, der til august fylder 50 år.