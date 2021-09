Det handler om et reelt lokaldemokrati med indflydelse på vigtig udvikling.

I Radikale Venstre i Odsherred går vi og nyder, at Socialdemokratiet endelig er kommet til fornuft omkring etablering af lokalråd i Nykøbing og Asnæs - som et forsøg forstås. Vi håber selvfølgelig på endnu mere bevægelse i retning af den reelle lokaldemokratiske involvering af borgeren, når det handler om lidt mere 'farlige' ting som f.eks. klima og velfærd. Vi har i byrådsperioden set manglende demokratiske processer i f.eks. biogassagen fra Vig, som et eksempel, der kunne have fået en anden medfart, hvis vi havde gjort vores lokaldemokratiske involvering god nok. Vi havde ikke tid og fokus til dét, men vi havde tid og fokus på f.eks. Landsby-makeover. Radikale Venstres fokus er på reel lokaldemokratisk involvering i udviklingen af lokalområder og ikke 'opium for folket' så at sige. Fire år er mange år at deponere magten hos en kommunalbestyrelse - den har efter vores mening brug for systematisk sparring med de borgere, den repræsenterer. Dialog er ikke en farlig størrelse, men en god vej til ejerskab og ofte enighed.vi glæder os til i fællesskab at udforme nye veje i lokaldemokratiet.