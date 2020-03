Det handler om at skabe tryhed

På spisebordet hos borgmester Thomas Adelskov (S) og hans familie ligger tre par dykkerbriller. Meget let brugte, og i morgen bliver de familiens bidrag til indsamlingen, og selvom borgmesteren godt ved, at de næppe ændrer situationen, så har efterlysningen et stort formål.

Odsherred Kommune forsøger, via en noget utraditionel efterlysning, at skaffe dykkerbriller, sikkerhedsbriller og andet øjenværn til kommunens omsorgsmedarbejdere - fordi de mangler.

Den skal skabe tryghed blandt de medarbejdere, der i deres arbejdstid besøger ældre og svagelige borgere, der skranter.

Ikke nødvendigvis fordi borgerne er ramt af corona, men det har givet en efterspørgsel om flere værnemidler hos medarbejderne, for de er utrygge.

Problemet er bare, at kommunen ikke har værnemidler nok til alle medarbejdere, og da andre kommuner har været ude med tilsvarende efterlysninger, har Odsherred Kommune fulgt trop.

"Det handler om at være med til at skabe noget tryghed hos vores medarbejdere, og da andre kommuner har gjort det samme, så har vi i eftermiddag besluttet, at nu forsøger vi at få skaffet flere værnemidler på den her måde," siger han til dagbladet Nordvestnyt.