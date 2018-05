Se billedserie Det kræver forståelse hos sommerhusbeboerne, når der skal graves kloakker ned. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Det gode vandmiljø kræver daglig kamp

Odsherred - 13. maj 2018 kl. 18:07 Af Martin Hoffmann Kønig Puklede jordbunker, buede plasticrør, der gurgler vand op fra undergrunden, det støver, larmer og en dieselsgenerator bø

Odsherred Forsynings dikektør, Ghita Hansen, ved det godt. Det ser ikke for kønt ud, og tidsplanen for den omfattende kloakering af sommerhusområderne er skredet. Flere gange, men den 1.juni er de helt færdige på Korevlevej og tilstødende veje, men man kommer nok ikke bare til at kunne se det med det samme. »Lige nu knokler vi for at blive færdige med kloakeringen til den 1.juni, og det når vi, men det betyder at vi må forlade vejene uden at have reetableret dem, og det ser farligt ud, det ved jeg godt, men nu gør vi først kloakarbejdet færdigt, og så tager vi fat på at gøre det pænt igen bagefter,« siger hun til Nordvestnyt.

To biler sad for nogle dage siden ubehjælpeligt fast i det sandede ælte, der lige nu udgør det for vej de steder hvor kloakeringsarbejdet er i gang, og en Falck bil måtte hjælpes op af entreprenørens maskiner.

Historierne om kloakeringsarbejdet er lige nu på en småsur og irriterende formel, og Ghita Hansen bruger timer på at overveje, hvordan de næste etaper kan blive formidlet på en måde, så færre sommerhusgæster bliver sure.

Ghita Hansen er en tænksom direktør, og lige nu går mange tanker på at overveje hvordan hun kan undgå, at få 8000 sommerhusejere, der oplever Odsherred Forsyning som det værste i deres liv, men samtidig er hun også en glad direktør, for hver dag er de et skridt nærmere målet.

»Hver dag går vi på arbejde og slås for at gøre en forskel på den lange bane, så vandmiljøet bliver renere, og folk kan bruge mere og mere komfort. Man kan tillade sig at gå mere i boblebadet eller bruge vaopskemaskinen, alle de ting, der ellers belaster miljøet megamonster meget, for når man sætter en opvaskemaskine op, og putter en vasketabs i, så smadrer man biologen i de gamle tanke. Der er ingen biologi der fungerer, du lukker bare dit spildevand lige ud i vandmiljøet med al det kemi, sygedomsfremkaldende bakterier og medicinrester, der føler med. Det er det vi ændrer på,« siger hun til Nordvestnyt.