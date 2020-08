Det gamle skolekøkken er ude: Nyt indviet

Sebastian Cohrt viser det nye køkken frem til Yvonne Birkedal og skolebestyrelsesformand Maria Jakobsen. Foto: Helene Nielsen

Odsherred - 16. august 2020

- Det var det samme skolekøkken, som da jeg var elev her for 30 år siden, siger skolebestyrelsesformand på Vig Skole, Maria Jakobsen, som er med på rundvisning, da den store nyhed på Vig Skole skal præsenteres. Skolen har i løbet af sommeren fået det gamle brune skolekøkken skiftet ud med et spritnyt med nye hvidevarer, langt mere funktionelle emhætter og skabe i en for køkkenlåger moderigtig blå farve.

- Kan du huske det gamle køkken? Det var gammelt og brunt, og uanset hvor meget man gjorde rent, så skufferne altid ud som om, at der lige sad lidt krummer tilbage, siger Yvonne Birkedal, som er afdelingsleder for skolens specialklasser, og også er meget begejstret for det nye blå skolekøkken i Vig.

Sebastian Cohrt er ny lærer på Vig Skole og har fået ansvaret for skolekøkkenet. Han er i gang med at uddanne sig til »rigtig lærer«, men har undervist tidligere, og er forresten også uddannet kok i USA. Så han ved temmelig meget om at lave mad - både på dansk og engelsk.

- Vi havde 4. klasse inde og lave kanelsnegle i går. De blev bagt i morges, så de kunne få dem til morgenmad, fortæller han.

Håndværkerne nåede lige akkurat at rykke ud, inden eleverne vendte tilbage efter sommerferien.

- Køkkenet har kostet 400.000 kroner, men det er penge, vi har taget af egne midler, fortæller skoleleder Ib kristensen.

Sebastian Cohrt glæder sig til at træne eleverne i at svinge grydeskeerne i det nye og langt mere praktisk indrettede køkken.

- Vi har sat alt fra skabene i det gamle køkken ud på gangen. Nu skal vi have nye gryder og pander og alt det andet, og så skulle vi være klar til at gå i gang, siger Sebastian Cohrt.